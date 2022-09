L’infanzia illustrata nell’unione sovietica degli anni Trenta

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il più antico risale al 1922, vanta le preziose illustrazioni di Lebedev e racconta la storia un po’ fantasy di uno spaventapasseri che vola a New York dalla Russia, trasportato L'articolo proviene da il manifesto.

Orizzonte Scuola

...che la disposizione soprariguarda la sola scuola secondaria, pertanto, il docente già abilitato e/o specializzato (docente di scuola dell', primaria e secondaria) può conseguire'......portato alla realizzazione di una mini 'guida poetica' ... In occasione del weekend di Imaginé'esposizione, diversamente ...atteso ritorno è quello dei laboratori nelle scuole dell'... Nuovo reclutamento, come si consegue un’ulteriore abilitazione. Anche per i docenti di ruolo