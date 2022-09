L’ignoranza indecente di Letta sul presidenzialismo | “Mai tutto il potere in mano a uno solo”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set – Per Enrico” significa dare “ilina uno”, come riporta Tgcom24.e la “ignoranza” sulChiariamo subito un punto. Non è possibile chenon sappia cos’è il, visto il suo percorso di studi. Possiamo discuterlo intellettualmente e politicamente, ma certamente non come formazione: non si tratta di un’ignorante a questi livelli. È quindi presumibile – per non dire certo – che il segretario del Pd abbia fatto la solita dichiarazione ad effetto per demonizzare il riformismo istituzionale. Come, peraltro, avviene da sempre a sinistra, la parte politico-culturale conservatrice per eccellenza. Da qui il ...