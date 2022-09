Letta: “Se vince la destra Pd aperto alla discussione. Ma siamo contrari al presidenzialismo” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma – “La democrazia non è a rischio se vince la destra” nelle elezioni politiche 2022 del 25 settembre ma “il sistema elettorale che ha voluto Renzi può consentire alla destra italiana con il 43% di voti di aggiudicarsi il 70% della rappresentanza parlamentare”. Sono le parole del segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “Conte da un a parte e Calenda e Renzi dall’altra pensano più alla loro utilità di parte, l’1% in più, piuttosto che a battere la destra. Gli unici che stanno cercando di contrastare la destra in Italia siamo noi, gli altri sostanzialmente si sono assuefatti all’idea che la destra vinca e stano semplicemente cercando una loro nicchia”, aggiunge. Di fronte ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma – “La democrazia non è a rischio sela” nelle elezioni politiche 2022 del 25 settembre ma “il sistema elettorale che ha voluto Renzi può consentireitaliana con il 43% di voti di aggiudicarsi il 70% della rappresentanza parlamentare”. Sono le parole del segretario del Pd, Enrico, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “Conte da un a parte e Calenda e Renzi dall’altra pensano piùloro utilità di parte, l’1% in più, piuttosto che a battere la. Gli unici che stanno cercando di contrastare lain Italianoi, gli altri sostanzialmente si sono assuefatti all’idea che lavinca e stano semplicemente cercando una loro nicchia”, aggiunge. Di fronte ...

