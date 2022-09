Letta: 'La democrazia italiana non è a rischio se vince la destra. Nostro sistema regge e reggerà' (Di mercoledì 7 settembre 2022) "La democrazia non è a rischio se vince la destra, il Nostro sistema regge e reggerà. Sono gli italiani che scelgono". Lo ha detto stamattina Enrico Letta dopo che ieri aveva lanciato l'allarme. Il ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 settembre 2022) "Lanon è asela, ilrà. Sono gli italiani che scelgono". Lo ha detto stamattina Enricodopo che ieri aveva lanciato l'allarme. Il ...

