Letta | “Fu Renzi a imporre il Rosatellum per prendere il 70% dei voti Peggior legge elettorale di sempre”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) In un’intervista a Rtl 102.5 Enricoha fortemente criticato la: “É molto maggioritaria, è nei collegi uninominali che si decide tutto”. Peril responsabile è il suo ex segretario di partito, ora leader di Italia Viva, “Ha ragione la Meloni, fuche lo impose, pensando a se stesso, pensando di prendersi il 70% del Parlamento, poi è andata come è andata”. Il segretario del PD aveva richiamato gli elettori di M5S e di Azione al voto utile lanciando un “allarme democratico”, ma oggi si è mostrato più rassicurante: “la democrazia non è a rischio se vince la destra, il nostro sistema regge e reggerà, sono gli italiani che scelgono. Ma se il resto del campo è diviso e come centrosinistra veniamo privati die diminuiti nella ...

Hanno governato insieme personaggi come Conte e, Salvini e, una cosa impensabile, eppure è successo. Non è un caso se Meloni, l'unica che non ha sostenuto Draghi, ha tirato fuori una ......54 Calenda contestato a Piombino sul rigassificatore 11:16 L'Ue: "Timori per la vittoria della destra Il voto va rispettato" 09:14: "Questa legge elettorale fu voluta da" 08:52 Cingolani ...Tra strategie sbagliate, una campagna elettorale impalpabile e sondaggi horror, Letta sembrerebbe essere il miglior garante per una vittoria extra large di Meloni alle elezioni.