Letta corregge il tiro: "La democrazia italiana non è in pericolo" (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Il pericolo non è rappresentato da una vittoria della destra visto che, in fondo, sono pur sempre gli elettori a decidere. A preoccupare il segretario Pd, Enrico Letta, è piuttosto quella "torsione maggioritaria" che potrebbe realizzarsi a causa del "combinato disposto" di taglio dei parlamentari e Rosatellum. Letta ne ha parlato durante il suo discorso ai candidati, letto da commentatori e avversari politici come un allarme sulla tenuta della democrazia in Italia in vista di una eventuale vittoria della destra. "La democrazia non è a rischio se vince la destra, il nostro sistema regge e reggerà. Sono gli italiani che scelgono", sottolinea il leader dem spiegando che il suo voleva essere un "appello riguardante il sistema elettorale che ha voluto Renzi e che può consentire alla destra ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Ilnon è rappresentato da una vittoria della destra visto che, in fondo, sono pur sempre gli elettori a decidere. A preoccupare il segretario Pd, Enrico, è piuttosto quella "torsione maggioritaria" che potrebbe realizzarsi a causa del "combinato disposto" di taglio dei parlamentari e Rosatellum.ne ha parlato durante il suo discorso ai candidati, letto da commentatori e avversari politici come un allarme sulla tenuta dellain Italia in vista di una eventuale vittoria della destra. "Lanon è a rischio se vince la destra, il nostro sistema regge e reggerà. Sono gli italiani che scelgono", sottolinea il leader dem spiegando che il suo voleva essere un "appello riguardante il sistema elettorale che ha voluto Renzi e che può consentire alla destra ...

