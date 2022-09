Letta “Chi vota M5S e Terzo polo favorisce centrodestra”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La democrazia non è a rischio se vince la destra, il nostro sistema reggerà, sono gli italiani che scelgono, il sistema elettorale che ha voluto Renzi, sistema elettorale pessimo, può consentire al, se il resto del campo è diviso, di arrivare al 70% della rappresentanza parlamentare, noi veniamo diminuiti nella nostra forza, il rischio quindi è che la destra vinca con il 70% della rappresentanza parlamentare”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, ospite di Rtl 102.5. “Renzi impose questa legge elettorale perchè pensava a se stesso, poi è andata come è andata” ha aggiunto “ma questo non cambia le carte in tavola, questa non è una legge elettorale proporzionale ma molto maggioritaria, chi voto per ile il M5Sil ...

Nessun endorsement all'allarme lanciato da Enricoe dal centrosinistra, però. "Mi tengo fuori ... Però, sevince le elezioni avrà i numeri in Parlamento, è legittimato a procedere. "È il gioco ...... secondo, ad andare oltre il jobs act. Il programma del Pd e il modello spagnolo "La lotta al ... E presagiva: "Non mancherà, prevedibilmente,indicherà in questo calo dell'attività di avvocati,... Elezioni 2022, Letta: "Chi non vota Pd, vota Meloni e Salvini"