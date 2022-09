Letta | “Bicamerale o no | ci opponiamo al presidenzialismo”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) CAGLIARI – “La nostra opposizione alo non, resta fortissima”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, durante un appuntamento elettorale a Cagliari. “Anche noi se vinceremo vorremo discutere di riforme della Costituzione assieme agli altri, ma le nostre saranno riforme delle parti non centrali della Costituzione. La Costituzione nella sua parte centrale va salvaguardata per quello che è perché funziona”. L'articolo L'Opinionista.

...come Conte e, Salvini e Renzi, una cosa impensabile, eppure è successo. Non è un caso se Meloni, l'unica che non ha sostenuto Draghi, ha tirato fuori una parola molto antica,. Oggi - ...'La nostra opposizione al presidenzialismo,o non, resta fortissima'. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, durante un appuntamento elettorale a Cagliari. 'Anche noi se vinceremo vorremo discutere di riforme della Costituzione ...CAGLIARI - "La nostra opposizione al presidenzialismo, bicamerale o non bicamerale, resta fortissima". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...