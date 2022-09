Letta all'attacco: 'La Destra vuole il presidenzialismo, ma noi ci opporremo in tutti i modi' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Enrico Letta è seriamente preoccupato per la democrazia in caso vinca questa Destra. Apre alla proposta di bicamerale di cui parla Giorgia Meloni ma dice no al presidenzialismo. 'Noi non siano a ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 settembre 2022) Enricoè seriamente preoccupato per la democrazia in caso vinca questa. Apre alla proposta di bicamerale di cui parla Giorgia Meloni ma dice no al. 'Noi non siano a ...

ItaliaViva : .@matteorenzi: 'Letta è più bravo a insegnare politica all'Università che a farla' - AZambo69 : RT @domecaruso71: Quando Letta parla di Costituzione mi fa incazzare: la legge italiana subordinata all'ordinamento comunitario è colpa lor… - bertolire : RT @andrea_cangini: Il voto al PD è un #votoutile solo a Letta, il vero voto utile all'Italia è quello al #TerzoPolo di @CarloCalenda per r… - max_pell : RT @andrea_cangini: Il voto al PD è un #votoutile solo a Letta, il vero voto utile all'Italia è quello al #TerzoPolo di @CarloCalenda per r… - MIBrutus : RT @andrea_cangini: Il voto al PD è un #votoutile solo a Letta, il vero voto utile all'Italia è quello al #TerzoPolo di @CarloCalenda per r… -