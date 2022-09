L’esplosione, le fiamme, il cielo nero: maxi incendio a San Giuliano Milanese (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un maxi incendio si è verificato in una azienda chimica nell’hinterland di Milano, a San Giuliano Milanese. Una densa colonna di fumo nero è visibile anche a chilometri di distanza e i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il rogo Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Unsi è verificato in una azienda chimica nell’hinterland di Milano, a San. Una densa colonna di fumoè visibile anche a chilometri di distanza e i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il rogo

