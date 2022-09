Lega Pro, Ghirelli: «I costi di energia e gas stanno gravando sui club, situazione gravissima» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente della Lega Pro Ghirelli ha parlato della crisi del calcio a causa degli aumenti dei costi di energia e gas Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ai microfoni di TGCOM24 ha parlato della crisi del calcio a causa degli ingenti aumenti dei costi di energia e gas. CRISI – «Per i bilanci dei club la situazione è serissima e gravissima. L’aumento dei costi dell’energia e del gas stanno rapidamente creando una situazione insostenibile. Gli aumenti dei costi hanno portato ad una spesa che varia, in base alle differenti realtà, dal doppio a cinque volte tanto. Ciò accade anche in questo periodo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente dellaProha parlato della crisi del calcio a causa degli aumenti deidie gas Francesco, presidente dellaPro, ai microfoni di TGCOM24 ha parlato della crisi del calcio a causa degli ingenti aumenti deidie gas. CRISI – «Per i bilanci deilaè serissima e. L’aumento deidell’e del gasrapidamente creando unainsostenibile. Gli aumenti deihanno portato ad una spesa che varia, in base alle differenti realtà, dal doppio a cinque volte tanto. Ciò accade anche in questo periodo ...

