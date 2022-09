L’efficienza energetica passa anche dai nostri tabù

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Al direttore - Clima Mite.Giuseppe De Filippi “Realizzare da subito risparmi utili a livello europeo per prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia”. Ha scritto così ieri il ministero della Transizione ecologica guidato da Roberto Cingolani, individuando come obiettivo la riduzione di un grado per il riscaldamento degli edifici, da 17 con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, da 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici. E, scrive sempre il Mite, le stime dell’impatto di tutte le misure di contenimento “portano a un potenziale di circa 5,3 miliardi di metri cubi di gas”. Nulla di drammatico, per ora: scommettere sulè parte integrante di una saggia strategia che aiuterà l’Italia a scommettere su una ...