Le sanzioni arricchiscono la Russia: 158 miliardi in più dall’inizio della guerra (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set – Lo scoppio del conflitto in Ucraina, ormai arrivato al sesto mese dall’inizio delle ostilità, ha avuto come conseguenze una generale destabilizzazione e una crisi economica senza precedenti e, aspetto più importante, la quasi completa distruzione di un paese. Le famigerate sanzioni apportate dal cosiddetto occidente nei confronti di Putin con l’obbiettivo di indebolirne la potenza economica hanno avuto l’effetto contrario: la Russia continua ad incassare molti più soldi rispetto al periodo pre-invasione, mentre l’Europa si trova in una crisi energetica ed economica senza precedenti. L’Ue importa gas dalla Russia per 85 miliardi di euro Secondo un centro studi finlandese, le entrate della Russia provenienti dalle esportazioni di energia fossile nei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set – Lo scoppio del conflitto in Ucraina, ormai arrivato al sesto mesedelle ostilità, ha avuto come conseguenze una generale destabilizzazione e una crisi economica senza precedenti e, aspetto più importante, la quasi completa distruzione di un paese. Le famigerateapportate dal cosiddetto occidente nei confronti di Putin con l’obbiettivo di indebolirne la potenza economica hanno avuto l’effetto contrario: lacontinua ad incassare molti più soldi rispetto al periodo pre-invasione, mentre l’Europa si trova in una crisi energetica ed economica senza precedenti. L’Ue importa gas dallaper 85di euro Secondo un centro studi finlandese, le entrateprovenienti dalle esportazioni di energia fossile nei ...

IlPrimatoN : Aumentano le entrate della Russia in seguito al rincaro dei prezzi dei combustibili fossili - Civetta46262114 : RT @andr900: Le sanzioni non funzionano, addirittura arricchiscono Putin; però tutti i putiniani pacifinti urlano di toglierle. Curioso s… - rihezi : @NicoloZuliani Le sanzioni arricchiscono la Russia, per questo Putin ha detto che ci leva il gas finché non le togl… - Unakenonsai : RT @andr900: Le sanzioni non funzionano, addirittura arricchiscono Putin; però tutti i putiniani pacifinti urlano di toglierle. Curioso s… - RobyRatto1 : RT @andr900: Le sanzioni non funzionano, addirittura arricchiscono Putin; però tutti i putiniani pacifinti urlano di toglierle. Curioso s… -