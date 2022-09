Le regole della casa del sidro: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le regole della casa del sidro: trama, cast e streaming del film Questa sera, mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 21,20 su La7 va in onda Le regole della casa del sidro (The Cider House Rules), film del 1999 diretto da Lasse Hallström, tratto dall’omonimo romanzo di John Irving. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Homer è un ragazzo che vive da sempre nell’orfanotrofio fondato e gestito dal dottor Wilbur Larch, un uomo buono e gentile che tratta con affetto e rispetto i suoi piccoli orfani. Homer ha sempre avuto un carattere timido e riservato e tutti i tentativi di adozione non sono mai andati a buon fine per lui, così il dottor Larch ha incominciato a poco a poco a considerarlo un figlio e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ledel: trama, cast e streaming delQuesta sera, mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 21,20 su La7 va in onda Ledel(The Cider House Rules),del 1999 diretto da Lasse Hallström, tratto dall’omonimo romanzo di John Irving. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Homer è un ragazzo che vive da sempre nell’orfanotrofio fondato e gestito dal dottor Wilbur Larch, un uomo buono e gentile che tratta con affetto e rispetto i suoi piccoli orfani. Homer ha sempre avuto un carattere timido e riservato e tutti i tentativi di adozione non sono mai andati a buon fine per lui, così il dottor Larch ha incominciato a poco a poco a considerarlo un figlio e ...

