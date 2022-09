Le parole sulla maternità di Jennifer Lawrence, che ha rivelato il sesso del figlio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Jennifer Lawrence, 32 anni, ha parlato di come si sente all’idea di essere una neo-mamma nell’intervista di copertina per il numero di ottobre di Vogue. L’attrice ha dato alla luce suo figlio a febbraio e ha rivelato che si tratta di un maschio, avuto con il marito Cooke Maroney, che ha sposato nell’ottobre 2019. Nell’intervista con Vogue Lawrence ha parlato della sua vita da neo-mamma e di come la maternità sia diversa per ogni persona: “È così spaventoso parlare di maternità… perché è così diverso per ognuno. Se dico ‘È stato fantastico fin dall’inizio’, alcune persone penseranno ‘Non è stato fantastico per me’ e si sentiranno in colpa“, ha dichiarato alla rivista. “Per fortuna ho tante amiche che sono state oneste. Che mi hanno detto: “È spaventoso. Potresti non ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 7 settembre 2022), 32 anni, ha parlato di come si sente all’idea di essere una neo-mamma nell’intervista di copertina per il numero di ottobre di Vogue. L’attrice ha dato alla luce suoa febbraio e hache si tratta di un maschio, avuto con il marito Cooke Maroney, che ha sposato nell’ottobre 2019. Nell’intervista con Vogueha parlato della sua vita da neo-mamma e di come lasia diversa per ogni persona: “È così spaventoso parlare di… perché è così diverso per ognuno. Se dico ‘È stato fantastico fin dall’inizio’, alcune persone penseranno ‘Non è stato fantastico per me’ e si sentiranno in colpa“, ha dichiarato alla rivista. “Per fortuna ho tante amiche che sono state oneste. Che mi hanno detto: “È spaventoso. Potresti non ...

Giorgiolaporta : Vedo gente che spende belle parole su #Gorbaciov e sulla fine dell'#Urss, ma che poi si oppone all'approvazione in… - LaVeritaWeb : Non ce lo dimentichiamo, ma in cima all’agenda democratica c’è il ddl Zan. Il cui cardine è il ribaltamento della r… - amnestyitalia : Le parole di @Pontifex_it sulla pena di morte, espresse nella sua Intenzione di settembre, sono nobili, nette e ine… - pomeloblues : RT @Tagota14: Divento senza tempo per la nostalgia Mi faccio tempo per la malinconia E tutto s'adagia sulla terra calda Catapultandosi in… - rdvre : va beh, in altre parole meno canzoni sull'amore più sulla rivoluzione! -