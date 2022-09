“Le condizioni di Papà…”: Stefano Tacconi, l’annuncio inatteso del figlio Andrea (Di mercoledì 7 settembre 2022) Stefano Tacconi ancora ricoverato in ospedale: le parole del figlio Andrea spiazzano tutti i fan dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale. Stefano Tacconi non necessita di grande presentazioni, perché è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 7 settembre 2022)ancora ricoverato in ospedale: le parole delspiazzano tutti i fan dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale.non necessita di grande presentazioni, perché è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

angelopelloni : @10DowningStreet Il mandato di un Primo Ministro o di un Capo di Stato dura, di solito, un certo numero di anni! Te… - lphaBlack : @kgrestpo Chi è entrato una sola volta in un orfanatrofio non può essere contro, l'orientamento sessuale non lede c… - GiampaoloScopa : Le condizioni di salute impediscono al Papa di recarsi in Ucraina o Russia, ma resta comunque in contatto permanent… - DiabolikNick : @Lorenzo87709733 @NicolaMorra63 No,la politica è quella che non mette un paese nelle condizioni in cui ci ha messo… - Omar86202254 : @lalla_tzn @Angie35613025 @OsservaMy @marioadinolfi @TizianoFerro A te sembra… vediamo cosa succederà quando cresce… -