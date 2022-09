Le 5 mosse Ue per il risparmio energetico, il piano sul tavolo della Commissione. L’ipotesi: dal 1° novembre taglio del 10% sull’elettricità (Di mercoledì 7 settembre 2022) taglio del 10% dei consumi di elettricità, tetto europeo al prezzo del gas russo e limiti al fatturato delle compagnie che producono energia elettrica a basso costo. È quanto emerge dall’ultima bozza del documento su cui è al lavoro l’esecutivo Ue e che contiene la strategia di Bruxelles per affrontare la crisi energetica. Secondo Askanews, sono cinque le misure che la Commissione Europea si appresta a presentare nei prossimi giorni. Il taglio ai consumi La prima misura a cui sta lavorando l’Ue, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere il taglio dei consumi di elettricità. La Commissione, infatti, potrebbe imporre agli Stati membri l’impegno vincolante di ridurre i propri consumi di elettricità del 10%. Una percentuale che scenderebbe al 5% nelle ore di punta. Il taglio ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022)del 10% dei consumi di elettricità, tetto europeo al prezzo del gas russo e limiti al fatturato delle compagnie che producono energia elettrica a basso costo. È quanto emerge dall’ultima bozza del documento su cui è al lavoro l’esecutivo Ue e che contiene la strategia di Bruxelles per affrontare la crisi energetica. Secondo Askanews, sono cinque le misure che laEuropea si appresta a presentare nei prossimi giorni. Ilai consumi La prima misura a cui sta lavorando l’Ue, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere ildei consumi di elettricità. La, infatti, potrebbe imporre agli Stati membri l’impegno vincolante di ridurre i propri consumi di elettricità del 10%. Una percentuale che scenderebbe al 5% nelle ore di punta. Il...

NicolaPorro : Come creare l’emergenza in 7? mosse. @pbecchi e Giovanni Zibordi ci raccontano in che modo stiamo arrivando al “loc… - romeoagresti : Per il momento le mosse dello #Sporting su #Arthur si limitano a un sondaggio: nessuna offerta ufficiale. Le ore pa… - teotw2022 : Brutte notizie per l'azionario, BlackRock vede recessione in arrivo dopo le... - - GabiFerrando : RT @BBallMinds_it: Giocare a scacchi in tre semplici mosse: - Come l'Italia giocava questa uscita per Datome. - Come la Croazia l'ha prepa… - BelluNicola : Opportunismi geopolitici da parte dei paesi in grado di usare le commodity come arma di ricatto per farsene scudo i… -