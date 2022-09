Lazio | l’annuncio di Sarri alla vigilia dell’Europa League | tifosi spiazzati

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 7 settembre 2022)del debutto in Europadella suaMaurizioha sorpreso tutti con una serie di dichiarazioni sulla competizione. Subito dopo la Champions, iniziata ieri e che ha visto il debutto delle italiane in Europa con PSG–Juventus e Salisburgo–Milan, inizierà come da tradizione l’Europa. Nella fase a gironi le nostre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.