Lazio-Feyenoord | streaming gratis e diretta TV8 | Sky Sport o DAZN? Dove vedere Europa League

Giovedì 8 settembre alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma si disputerà il match Lazio-Feyenoord, valevole per la prima giornata di Europa League (gruppo F). L'unico precedente nella Capitale risale al 29 febbraio 2000, quando gli olandesi vinsero in rimonta per 2-1 con doppietta dell'ex rossonero Tomasson che ribalto l'iniziale gol di Veron.

