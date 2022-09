Lazio-Feyenoord, Milinkovic-Savic: “Rimasto qui col sorriso, possiamo arrivare in Champions” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “La mia estate è stata come tutte le altre. Ogni giorno mi hanno accostato ad una squadra diversa, ma io ero concentrato per iniziare un’altra stagione alla Lazio. Non ho pensato alle offerte, è il lavoro dei procuratori e della società. Resto qui col sorriso”. Lo ha detto Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, nel corso della conferenza stampa della vigilia del match col Feyenoord in Europa League. Sarà la presenza numero 300 in biancoceleste per il centrocampista serbo: “Sono felice di raggiungere un numero così importante. Abbiamo tanti giovani, è il secondo anno di mister Sarri e abbiamo le idee chiare. Col tempo i nuovi acquisti ci daranno una mano. Per me ogni partita è la stessa. Tutte sono difficili, non sento differenze”. Sugli obiettivi: “La rosa è più larga, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) “La mia estate è stata come tutte le altre. Ogni giorno mi hanno accostato ad una squadra diversa, ma io ero concentrato per iniziare un’altra stagione alla. Non ho pensato alle offerte, è il lavoro dei procuratori e della società. Resto qui col”. Lo ha detto Sergej, centrocampista della, nel corso della conferenza stampa della vigilia del match colin Europa League. Sarà la presenza numero 300 in biancoceleste per il centrocampista serbo: “Sono felice di raggiungere un numero così importante. Abbiamo tanti giovani, è il secondo anno di mister Sarri e abbiamo le idee chiare. Col tempo i nuovi acquisti ci daranno una mano. Per me ogni partita è la stessa. Tutte sono difficili, non sento differenze”. Sugli obiettivi: “La rosa è più larga, ...

OfficialSSLazio : ?? Una mattina di sport e amicizia presso la So.Spe. in vista di #LazioFeyenoord ?? - radiosei : “#Feyenoord complicato, ma noi dobbiamo dare il meglio in tutte le competizioni” ???? - Noibiancocelest : Lazio – Feyenoord, Milinkovic: “Non so cosa farò il prossimo anno ma ho il sorriso ed è tutto apposto” e sulle prot… - sportli26181512 : Lazio, Milinkovic: 'Mercato? Sono rimasto con il sorriso. Sul futuro…”: Il Sergente, in conferenza stampa, ha parla… - DAZN_IT : 'L'obiettivo è passare il turno cercando di evitare i playoff. Col Feyenoord dobbiamo vincere'. Dove può arrivare… -