Lavrov | Aiea chiarisca su rapporto centrale Zaporizhzhia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) La Russia ha chiesto all', l'agenzia dell'Onu per l'Energia atomica, dei "chiarimenti" sul suosulla situazione dellanucleare di- definita nel documento "...

... Serghei. "C'è bisogno di chiarimenti supplementari, perché quel rapporto contiene un certo numero di punti interrogativi. Abbiamo chiesto questi chiarimenti al direttore generale dell'", ...... Serghei. "C'è bisogno di chiarimenti supplementari, perché quel rapporto contiene un certo numero di punti interrogativi. Abbiamo chiesto questi chiarimenti al direttore generale dell'", ...L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha descritto la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia come insostenibile. Chiesta l'istituzione di una zona di sicurezza attorno alla strutt ...La Russia ha chiesto all'Aiea, l'agenzia dell'Onu per l'Energia atomica, dei "chiarimenti" sul suo rapporto sulla situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia - definita nel documento "insosteni ...