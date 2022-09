Lavoro | sulla Carta Giovani Nazionale arrivano offerte Manpower

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos/Labitalia) - Tutte ledidia disposizione sul proprio smartphone tramite la App dei servizi pubblici 'IO' con, in più, l'indicazione di opportunità formative, stage, consigli su come presentarsi ai colloqui o su come realizzare un'efficace video candidatura. Sono questi i principali servizi messi a disposizione degli oltre 2 milioni ditra 18 e 35 anni iscritti alla 'Giovane' da, agenzia per iltra le più importanti sul territorio, in seguito ad un accordo di collaborazione con il Dipartimento delle politicheli annunciato oggi. “è la prima società del settore ad iniziare questo tipo di ...