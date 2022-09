Lavoro | AAA Talenti cercasi | 3 aziende su 4 non trovano profili ricercati

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Labitalia) - In occasione del 'Global Talent Acquisition Day', ricorrenza che si festeggia ogni primo mercoledì di settembre dove viene celebrato il contributo dei professionisti delle risorse umane nell'ambito della ricerca e acquisizione di, lesicostrette ad affrontare una nuova sfida nello scenario globale post-pandemico: il 'Talent Shortage'. Secondo una ricerca internazionale ripresa dal World Economic Forum, 3su 4 non riescono a trovare i: una percentuale in netta crescita negli ultimi anni se teniamo conto che si tratta del +120% rispetto a 10 anni fa quando, nel 2012, lefaticavano a trovare “solo” il 34% dei lavoratori e +8,7% sul 2021. Un fenomeno che coinvolge anche l'Italia dove la ...

Brescia. È stato chiamato "job speed date" proprio perché rappresenta un'opportunità concreta di trovare lavoro in maniera veloce. L'appuntamento è stato ideato da Tigotà, catena specializzata nella vendita di prodotti di cosmesi, cura della persona e pulizia della casa, nello store di Brescia in via ...Per questo le aziende devono modificare il loro approccio alla gestione dei talenti e immaginare una diversa cultura del lavoro. Le aziende si trovano costrette ad affrontare una nuova sfida nello ... Lavoro, AAA Talenti Cercasi: aziende colpite dal fenomeno Talent Shortage Entro 5 anni l'87% delle aziende dovrà far fronte ad una carenza di competenze che coinvolgerà i propri lavoratori ...