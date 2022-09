Lavoro, AAA Talenti cercasi: 3 aziende su 4 non trovano profili ricercati (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – In occasione del ‘Global Talent Acquisition Day’, ricorrenza che si festeggia ogni primo mercoledì di settembre dove viene celebrato il contributo dei professionisti delle risorse umane nell’ambito della ricerca e acquisizione di Talenti, le aziende si trovano costrette ad affrontare una nuova sfida nello scenario globale post-pandemico: il ‘Talent Shortage’. Secondo una ricerca internazionale ripresa dal World Economic Forum, 3 aziende su 4 non riescono a trovare i profili ricercati: una percentuale in netta crescita negli ultimi anni se teniamo conto che si tratta del +120% rispetto a 10 anni fa quando, nel 2012, le aziende faticavano a trovare “solo” il 34% dei lavoratori e +8,7% sul 2021. Un fenomeno che coinvolge anche l’Italia dove la percentuale ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – In occasione del ‘Global Talent Acquisition Day’, ricorrenza che si festeggia ogni primo mercoledì di settembre dove viene celebrato il contributo dei professionisti delle risorse umane nell’ambito della ricerca e acquisizione di, lesicostrette ad affrontare una nuova sfida nello scenario globale post-pandemico: il ‘Talent Shortage’. Secondo una ricerca internazionale ripresa dal World Economic Forum, 3su 4 non riescono a trovare i: una percentuale in netta crescita negli ultimi anni se teniamo conto che si tratta del +120% rispetto a 10 anni fa quando, nel 2012, lefaticavano a trovare “solo” il 34% dei lavoratori e +8,7% sul 2021. Un fenomeno che coinvolge anche l’Italia dove la percentuale ...

