L'attrice ucraina naturalizzata statunitense è la protagonista di un film tratto da una storia vera di violenze in uscita il 7 ottobre su Netflix (Di mercoledì 7 settembre 2022) Poche ore fa Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale de La ragazza più fortunata del mondo. Un thriller ad alta tensione con protagonista Mila Kunis. La storia è tratta dal bestseller Luckiest Girl Alive La ragazza più fortunata del mondo è tratto dall'esordio letterario della statunitense Jessica Knoll, Luckiest Girl Alive. Pubblicato nel 2015, è entrato nella lista dei bestseller del New York Times e ha ricevuto un'incredibile accoglienza tra critica e pubblico. Sono stati inevitabili gli interessi di molte case di produzione per un adattamento cinematografico della trama. Interessi ottenuti poi da Netflix, ora produttore del film. Il romanzo di Knoll – e di conseguenza anche la pellicola con Mila Kunis – parla di una giovane donna piena di talento e ...

