L’ape “sbatte” contro l’aereo Trapani-Roma e il volo viene cancellato | famiglia risarcita con 1 000 euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Scioperi, cancellazioni improvvise, ritardi, passeggeri in attesa per ore negli aeroporti. Chi viaggia conosce bene tutti gli ‘imprevisti’ che potrebbero esserci. Ma i viaggiatori, forse anche i più esperti, non hanno mai messo in conto che unpuò essere ancheper via di uccelli. O, addirittura per ‘colpa’ delle api. In effetti, questo è quello che è successo il 14 agosto del 2020 a una. Una mamma e i suoi tre figli non sono potuti salire sul. Il motivo?aveva ‘sbattuto’il velie ne aveva impedito la partenza. Il risarcimento per quelEra il 14 agosto del 2020 quando la compagnia Albastar ha comunicato (con poco preavviso) alla mamma e ai suoi tre bambini che il ...