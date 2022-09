L' ambasciatore saluta Roma ' Italia - Israele | grandi opportunità'

EMoscati : RT @castelPao: Dror Eydar è Ambasciatore dello Stato di Israele in Italia dal settembre 2019. Ha quindi condotto la sua missione diplomatic… - castelPao : Dror Eydar è Ambasciatore dello Stato di Israele in Italia dal settembre 2019. Ha quindi condotto la sua missione d… - MosaicoCEM : Dror Eydar è Ambasciatore dello Stato di Israele in Italia dal settembre 2019. Ha quindi condotto la sua missione d… -

IMGpress

Da qualche giorno è terminato l'incarico di Dror Eydar qualed'Israele in Italia. In una intervista con Repubblica il diplomatico parla di "opportunità" e "ostacoli" nel rapporto tra i due Paesi. "Una grande opportunità di collaborazione è nel ...... tra i quali citiamo personalità cone Adan Chavez,del Venezuela all'Avana e fraterno amico di Camilo (nella foto il figlio del Chel'eterno comandante Hugo Chavez, fratello di ... LIONEL MESSI, AMBASCIATORE INTERNAZIONALE DEL CALCIO PER MASTERCARD, LANCIA UNA NUOVA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI PER LA SALUTE E L'ISTRUZIONE DEI BAMBINI L'ultimo omaggio a Mikhail Gorbaciov assomiglia a un pellegrinaggio in ricordo del passato sovietico, che viene sepolto con il suo ultimo leader. A dargli l'estremo saluto alcune migliaia di persone.La lunga fila per entrare nella camera ardente si forma al lato del teatro Bolshoi, vira a sinistra e passa sotto un busto di Lenin. Poi scende lungo la Via Bolshaya Dmitrovka, in fondo alla quale, su ...