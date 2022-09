“La vittoria del Napoli serve anche alle altre squadre italiane”, sorpresa in diretta TV: la spiegazione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un grande Napoli versione europea annienta il Liverpool di Klopp con un sonoro 4-1, siglato Zielinski, Anguissa, Simeone, Zielisnki. Gli azzurri partono forte sin dal primo minuto di gioco, alzando il ritmo del match e pressando alti i giocatori avversari che, difatti, vanno in evidente difficoltà. Proprio dal pressing forsennato dei partenopei, il Napoli recupera importanti palloni, in particolare per merito di Kvaratskhelia ed Osimhen, che poi si riveleranno fondamentali nell’economia della partita. Se il Napoli ha vinto e convinto, tutt’altro si può dire per le altre italiane impegnate in Champions, Juventus e Inter perdono rispettivamente contro Paris Saint Germain e Bayern Monaco il Milan, invece, pareggia a Salisburgo. Proprio delle prestazioni delle italiane ha ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un grandeversione europea annienta il Liverpool di Klopp con un sonoro 4-1, siglato Zielinski, Anguissa, Simeone, Zielisnki. Gli azzurri partono forte sin dal primo minuto di gioco, alzando il ritmo del match e pressando alti i giocatori avversari che, difatti, vanno in evidente difficoltà. Proprio dal pressing forsennato dei partenopei, ilrecupera importanti palloni, in particolare per merito di Kvaratskhelia ed Osimhen, che poi si riveleranno fondamentali nell’economia della partita. Se ilha vinto e convinto, tutt’altro si può dire per leimpegnate in Champions, Juventus e Inter perdono rispettivamente contro Paris Saint Germain e Bayern Monaco il Milan, invece, pareggia a Salisburgo. Proprio delle prestazioni delleha ...

