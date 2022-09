La Viola diventa l’Elodie della virologia: “Se vince la destra sono preoccupata” (Di mercoledì 7 settembre 2022) La viropiddina Antonella Viola, corrente Zan mentre il candidato piddino Cristanti è corrente zanzare, proclama: “Se vince la destra siamo preoccupati per i diritti civili, i diritti delle donne e delle minoranze”. Siamo chi? I piddini? I virologi? Le scienziate con la scollatura televisiva? E poi, perché limitarsi, perché non dire, forte e chiaro, che “sono” preoccupati, giustamente, anche per il binario 21 da cui Meloni farà partire ebrei, malati, eccetera verso destinazione ignota? Tanto, spararla per spararla… Viola scollata, dalla realtà anzitutto, lancia l’allarme e molti si indignano: ah, ma come si permette, avete visto, dove va a parare. Noi invece siamo lieti e la ringraziamo perché una volta per tutte fa chiarezza su: il ruolo degli scienziati nella pandemia, il senso del lockdown, la ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 7 settembre 2022) La viropiddina Antonella, corrente Zan mentre il candidato piddino Cristanti è corrente zanzare, proclama: “Selasiamo preoccupati per i diritti civili, i diritti delle donne e delle minoranze”. Siamo chi? I piddini? I virologi? Le scienziate con la scollatura televisiva? E poi, perché limitarsi, perché non dire, forte e chiaro, che “” preoccupati, giustamente, anche per il binario 21 da cui Meloni farà partire ebrei, malati, eccetera verso destinazione ignota? Tanto, spararla per spararla…scollata, dalla realtà anzitutto, lancia l’allarme e molti si indignano: ah, ma come si permette, avete visto, dove va a parare. Noi invece siamo lieti e la ringraziamo perché una volta per tutte fa chiarezza su: il ruolo degli scienziati nella pandemia, il senso del lockdown, la ...

