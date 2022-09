La tv non è morta, anzi: è viva più che mai. E anche TikTok le somiglia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Oggi c’è chi celebra la nascita della televisione e chi vorrebbe (o avrebbe voluto) celebrarne la morte. Di certo, l’influenza di questa tecnologia sul nostro modo di vivere e di “inquadrare” il mondo si è estesa fino a interessare pressoché tutta la popolazione del globo. C’è stata senza dubbio un’evoluzione di questo medium ma senza strumenti critici è difficile percepirne la portata. Dunque, per meglio celebrare questo “compleanno” vorrei consigliare la lettura di due o tre libri fondamentali per comprendere che cosa è cambiato da quando Philo Farnsworth, il 7 settembre del 1927, concepì il primo apparecchio televisivo. Il primo è “La vita dopo la televisione”, di George Gilder, futurologo americano che nel 1990 previde che dei “tele computer”, collegati con cavi a fibre ottiche, avrebbero presto decretato la morte della tv in broadcasting. La sua convinzione si fondava sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Oggi c’è chi celebra la nascita della televisione e chi vorrebbe (o avrebbe voluto) celebrarne la morte. Di certo, l’influenza di questa tecnologia sul nostro modo di vivere e di “inquadrare” il mondo si è estesa fino a interessare pressoché tutta la popolazione del globo. C’è stata senza dubbio un’evoluzione di questo medium ma senza strumenti critici è difficile percepirne la portata. Dunque, per meglio celebrare questo “compleanno” vorrei consigliare la lettura di due o tre libri fondamentali per comprendere che cosa è cambiato da quando Philo Farnsworth, il 7 settembre del 1927, concepì il primo apparecchio televisivo. Il primo è “La vita dopo la televisione”, di George Gilder, futurologo americano che nel 1990 previde che dei “tele computer”, collegati con cavi a fibre ottiche, avrebbero presto decretato la morte della tv in broadcasting. La sua convinzione si fondava sulle ...

Tg3web : La tenevano sotto controllo perché si avvicinava troppo all'uomo, ma non era aggressiva. L'orsa F43, così era stata… - repubblica : Morta la bambina di 5 anni malata di Covid: 'Sofia non rispondeva alle terapie'. ll comune calabrese: 'Abbiamo il c… - Ant56466924 : RT @Alternativa_it: La giovane orsa F43 è morta durante la cattura per sostituire il radiocollare. Ci spiace ma la motivazione dell’inciden… - News_24it : ARDEA – 'La mia piccola bambina non c'è più. Balla coi tuoi animaletti a papà...'. Con queste parole Oliviero Manna… - louisttops_ : a me non piace parlare e risolvere i problemi.. io preferisco sparlare di quella persona fino alla morta ?? -