La Toscana offre lavoro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dal 19 al 21 settembre a Firenze nella Fondazione Basso si terrà la fiera del lavoro. La manifestazione, finanziata dal Fondo sociale europeo e promossa e realizzata da Regione Toscana e ARTI, offre un ventaglio di posizioni aperte che riguardano prevalentemente specializzazioni di alto profilo. Tra cui: ingegneri, architetti, informatici e specialisti dell'Itc, meccanici industriali, tecnici chimico-farmaceutici, infermieri e fisioterapisti, addetti del sistema moda, professioni dei servizi turistici, alberghieri e della ristorazione, addetti della grande distribuzione ed altro ancora. Chiunque può risponder alle offerte pubblicate sul sito della Fiera (https://www.fieraToscanalavoro.it/offerte-di-lavor...), selezionando quella di proprio interesse e inviando la candidatura per il profilo prescelto. ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dal 19 al 21 settembre a Firenze nella Fondazione Basso si terrà la fiera del. La manifestazione, finanziata dal Fondo sociale europeo e promossa e realizzata da Regionee ARTI,un ventaglio di posizioni aperte che riguardano prevalentemente specializzazioni di alto profilo. Tra cui: ingegneri, architetti, informatici e specialisti dell'Itc, meccanici industriali, tecnici chimico-farmaceutici, infermieri e fisioterapisti, addetti del sistema moda, professioni dei servizi turistici, alberghieri e della ristorazione, addetti della grande distribuzione ed altro ancora. Chiunque può risponder alle offerte pubblicate sul sito della Fiera (https://www.fiera.it/offerte-di-lavor...), selezionando quella di proprio interesse e inviando la candidatura per il profilo prescelto. ...

AparthotelA : #vivifortezza offre a settembre delle bellissime serate da non perdere! Questo è l'ultimo mese della manifestazione… - executive_siena : #vivifortezza offre a settembre delle bellissime serate da non perdere! Questo è l'ultimo mese della manifestazione… - aiedroma : L'AIED Roma offre una vasta gamma di servizi in numerose aree mediche presso le sue due sedi di Via Toscana e Viale… - sagretoscane : Il primo weekend di settembre offre #sagre, eventi enogastronomici e rievocazioni per tutti i gusti. Protagonisti,… -