La struggente dedica di Elisa a Rosario | il papà di Emma Marrone

"Non voglio tenerlo solo per me, sto pensando a lei e alla sua famiglia. Possiamo farlo tutti insieme, oggi vorrei dedicare Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma che è volato in cielo". Con queste parole Elisa ha annunciato agli spettatori del concerto di Taormina la volontà di dedicare un pensiero e una canzone al papà di Emma Marrone, conosciuta durante l'esperienza ad Amici. Nota dopo nota, la cover di Leonard Cohen e la voce dell'artista hanno commosso ed emozionato i suoi fan che si sono uniti idealmente all'abbraccio nei confronti della famiglia Marrone. È stato un momento inatteso ma apprezzato dal pubblico che ha riservato alla cantante triestina tre minuti di standing

