La storica Anna Foa a Fondi nell’ambito della mostra ”Carta. Per un’arte sostenibile” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Fondi – La mostra “Carta. Per un’arte sostenibile”, domenica 11 settembre, a partire dalle 18:30, ospiterà la storica Anna Foa che racconterà la vita degli Ebrei a Fondi e spiegherà la differenza tra Giudea, Giudecca e Ghetto Ebraico. Sarà un pomeriggio di atmosfera e di ritorno al passato: si ritroveranno radici perdute, ma importanti per la città. Anna Foa, figlia del padre della Patria, Vittorio, è docente di Storia alla Sapienza di Roma, è scrittrice e membro del Museo nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah. Nel 2019 è stata insignita del grado di commendatore dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il suo contributo nelle professioni, nella cultura e nella ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 7 settembre 2022)– La. Per”, domenica 11 settembre, a partire dalle 18:30, ospiterà laFoa che racconterà la vita degli Ebrei ae spiegherà la differenza tra Giudea, Giudecca e Ghetto Ebraico. Sarà un pomeriggio di atmosfera e di ritorno al passato: si ritroveranno radici perdute, ma importanti per la città.Foa, figlia del padrePatria, Vittorio, è docente di Storia alla Sapienza di Roma, è scrittrice e membro del Museo nazionale dell’Ebraismo italiano eShoah. Nel 2019 è stata insignita del grado di commendatore dal presidenteRepubblica Sergio Mattarella, per il suo contributo nelle professioni, nella cultura e nella ...

ProLocoFondi : La storica Anna Foa a Fondi nell'ambito della mostra ''Carta. Per un'arte sostenibile''. Appuntamento in via Olmo… - infotemporeale : Fondi / “Carta. Per un’arte sostenibile”, la mostra e l’incontro con la storica Anna Foa - anna_m_mattioli : RT @matteoricci: Ridiscutere #PNRR significa bloccarlo e perdere un’occasione storica, come hanno detto Min. #Franco e @PaoloGentiloni. La… - Anna__polly : RT @antigone_vd: La mia crush storica per Giasau non la supererò mai e sinceramente va bene così #Venezia79 - anna_giu1 : RT @enricomontibell: @m_spagna @MatteoRenzotti Sempre questo fa Renzi da Premier vwenne a Benevento chiusero la città due giorni prima e la… -