Vladimir Putin ha lanciato la suaall'Occidente: in piena guerra del gas con l'Europa, suo cliente tradizionale, ha affermato che oggi il vero centro economico e tecnologico del mondo è l'Asia - Pacifico, a partire ...In piena crisi, mentre si discutono piani di razionamento per l'inverno, e il rincaro ... con buona pace per laai cambiamenti climatici e per le generazioni future". La sfida energetica di Putin: sostituire l'Europa con l'Asia Roma, 7 set. (askanews) - Vladimir Putin ha lanciato la sua sfida energetica all'Occidente: in piena guerra del gas con l'Europa, suo ...Mentre montano le polemiche sul progetto di elettrificazione delle auto voluto dalla Comunità Europea, abbiamo incontrato chi ha investito tutto su questa transizione, chiedendogli anche quali siano l ...