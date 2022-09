La sfida energetica di Putin | sostituire l’Europa con l’Asia

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Vladimirha lanciato la suaall'Occidente: in piena guerra del gas con l'Europa, suo cliente tradizionale, ha affermato che oggi il vero centro economico e tecnologico del mondo è l'Asia-Pacifico, a partire dalla Cina, e che Mosca ha un'alternativa se l'Europa non vuole più le forniture russe. Le parole disono arrivate dall'Eastern Economic Forum a Vladivostok, nell'Estremo Oriente russo, a circa una settimana dall'atteso primo summit con il presidente cinese Xi Jinping che avrà luogo a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Samarcanda (15-16 settembre)."Ricevendo il gas naturale dalla Russia le economie dei principali paesi europei hanno avuto vantaggi competitivi di natura globale per decenni. Se ritengono di non aver bisogno di tali vantaggi, bene, non ...