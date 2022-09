La rabbia dei turisti: "Roma preda della sporcizia" (Di mercoledì 7 settembre 2022) La poesia delle vacanze Romane di Clark Gable e Audrey Hepburn è soltanto un ricordo in bianco e nero Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) La poesia delle vacanzene di Clark Gable e Audrey Hepburn è soltanto un ricordo in bianco e nero

pdnetwork : Di fronte ai problemi ci sono due soluzioni: scommettere sulla rabbia o provare a risolverli. Non lasciamo che le… - Avvenire_Nei : L'omicidio del generale #DallaChiesa, la rabbia dei palermitani onesti - PetrazzuoloF : RT @pdnetwork: Di fronte ai problemi ci sono due soluzioni: scommettere sulla rabbia o provare a risolverli. Non lasciamo che le persone i… - ISgalambro : RT @pdnetwork: Di fronte ai problemi ci sono due soluzioni: scommettere sulla rabbia o provare a risolverli. Non lasciamo che le persone i… - MariaLocascio10 : RT @elefantino_: I ragazzi che si amano si baciano in piedi Contro le porte della notte E i passanti che passano li segnano a dito Ma i rag… -