fabiochiusi : È sicuramente un caso, ma è paro paro quello che dice la propaganda russa: le sanzioni colpiscono non noi ma chi le… - JordiVanderwaal : Molt forta la propaganda russa eh - Filippo15056359 : @PiergiuseppeEs1 Fa propaganda russa. - StingoGiacomo : @RitaVetgnano @bertero_g ..di studiarle fino alla fine degli studi. In pratica gli Ucraini distruggono i Russofoni… - Le_Baron__Rouge : RT @AleksL74: #Università nelle società libere è di smascherare tutti i tipi di propaganda, quella russa e quella dell’#UE giacché il fine… -

Open

Non perché abbiamo la più alta aspettativa di vita', ha detto Solovyov, che è diventato uno dei volti dellain tempo di guerra. 'Un russo è sempre pronto a morire per un obiettivo ...Le parole forti di Zakharova lo testimoniano, ma lo testimonia anche un alto esempio di forte. Un video realizzato da Gazprom e diretto a tutta l'Europa - sottotraccia il principale ... La propaganda russa per terrorizzare gli europei sul gas, lo spot apocalittico: «L’inverno sarà lungo e gelido» – Il video Buongiorno, e bentornati su AmericaCina, la newsletter con cui ogni giorno osserviamo con il binocolo i movimenti geopolitici del Pianeta. Questa mattina il presidente russo Vladimir Putin ( sopra, ne ...Direi che in questi giorni si fa tanta propaganda politica, ovviamente in vista delle elezioni ormai prossime. Come sempre i media vengono utilizzati anche per spostare l’opinione pubblica ma non solo ...