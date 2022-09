ilGiornale.it

...subito in Ucraina perchè in quel momento non si trovavano caschi e giubbotti anti -e ... un ammasso di informazioni e video che arriva sul web e che non viene filtratoconfusione, io ...... Yossef Gutfreund, sentì rumore nel corridoio e si lanciò contro labloccandola con il suo ...pugno violentissimo un palestinese e gli prese il fucile ma fu poi colpito e ucciso da un... La porta, il proiettile a bruciapelo: così i jihadisti hanno ucciso suor Maria De Coppi La religiosa comboniana freddata a bruciapelo dopo aver aperto la porta ai suoi assassini. Missionarie al lavoro con la Farnesina per portare in salvo le due suore rimaste a Chipene e recuperare il co ...Davide Fogler, il 56enne ucciso a Bagnoli, potrebbe essere stato ammazzato dopo a una lite: nei suoi confronti diversi esposti per comportamenti sgradevoli ...