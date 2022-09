La polizia di Roma cerca la proprietaria di una fede nuziale (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - cercasi proprietaria di una fede nuziale. È l'insolito appello lanciato, attraverso la propria pagina Facebook, dalla Questura di Roma che non riesce a rintracciare a chi appartenga una fede con incisa all'interno la scritta "Corrado 12.9.1967". Circa un anno fa, gli agenti della Squadra mobile capitolina avevano arrestato due stranieri e nell'ambito di quella operazione avevano anche trovato tantissimi oggetti, alcuni anche di ingente valore, che erano stati trafugati. Con non poche difficoltà, sono stati individuati e contattati quasi tutti i legittimi proprietari. Solo la fede nuziale è rimasta al momento senza. Chi dovesse riconoscere questo oggetto come proprio, è invitato a contattare la Questura di Roma, telefonando al ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI -sidi una. È l'insolito appello lanciato, attraverso la propria pagina Facebook, dalla Questura diche non riesce a rintracciare a chi appartenga unacon incisa all'interno la scritta "Corrado 12.9.1967". Circa un anno fa, gli agenti della Squadra mobile capitolina avevano arrestato due stranieri e nell'ambito di quella operazione avevano anche trovato tantissimi oggetti, alcuni anche di ingente valore, che erano stati trafugati. Con non poche difficoltà, sono stati individuati e contattati quasi tutti i legittimi proprietari. Solo laè rimasta al momento senza. Chi dovesse riconoscere questo oggetto come proprio, è invitato a contattare la Questura di, telefonando al ...

