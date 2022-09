La piazza di Praga profanata dai nazi-bolscevichi amici di Putin (Di mercoledì 7 settembre 2022) La stessa piazza di Jan Palach e di Vaclav Havel finita nelle mani di una marea rossobruna, uno schiaffo morale alle democrazie occidentali Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 settembre 2022) La stessadi Jan Palach e di Vaclav Havel finita nelle mani di una marea rossobruna, uno schiaffo morale alle democrazie occidentali

NicolaPorro : ?? Migliaia in piazza contro la #Nato e le #sanzioni ?? - Pasgra48 : RT @DiegoFusaro: A Praga oltre 100.000 persone in piazza per chiedere che vengano tolte tutte le sazioni contro la Russia. Che sia il risve… - peteparker67 : RT @fabcet: Questo è il piano Cingolani. Se non sono teste di cazzo inutili in Italia non fanno carriera. Quando scendiamo in piazza come… - PierluigiBattis : La piazza di Praga profanata dai nazi-bolscevichi amici di Putin - HuffPost Italia - Dionigi64 : RT @fabcet: Questo è il piano Cingolani. Se non sono teste di cazzo inutili in Italia non fanno carriera. Quando scendiamo in piazza come… -