La Partita del Cuore su Rai2 in diretta da Monza: tutti i protagonisti da Totti a Rkomi, Ruggeri e Morandi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Va in onda stasera su Rai2 La Partita del Cuore. L’appuntamento è alle 21.15 all’U-Power Stadium di Monza (l’ex Brianteo) e in diretta sul secondo canale Rai oggi, mercoledì 7 settembre. Protagonista la Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, con in campo: Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Rkomi, Ubaldo Pantani, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Moreno e ZW JacksoneLa sfida è con il Charity Team 45527, guidato da Stefano Mei, che schiera Stefano Domenicali, Marco Melandri, Fabio Galante, Pecco Bagnaia, Luca Marini, Junior Cally, Pierpaolo Pretelli, Toni Cairoli, Marco Simone, Dj Ringo, Fabio Aru, Nicola Bartolini e Aldo Baglio. L’incontro in ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Va in onda stasera suLadel. L’appuntamento è alle 21.15 all’U-Power Stadium di(l’ex Brianteo) e insul secondo canale Rai oggi, mercoledì 7 settembre. Protagonista la Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, con in campo: Enrico, Gianni, Francesco, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Cattelan, Sangiovanni,, Ubaldo Pantani, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Moreno e ZW JacksoneLa sfida è con il Charity Team 45527, guidato da Stefano Mei, che schiera Stefano Domenicali, Marco Melandri, Fabio Galante, Pecco Bagnaia, Luca Marini, Junior Cally, Pierpaolo Pretelli, Toni Cairoli, Marco Simone, Dj Ringo, Fabio Aru, Nicola Bartolini e Aldo Baglio. L’incontro in ...

AntoVitiello : ?? Partita rognosa a #Salisburgo, ritmi alti, ma il punto del #Milan non è da buttare. #Saelemaekers e #Leao i migli… - pdnetwork : Dobbiamo mettercela tutta: nessuna partita è già persa e noi ce la giocheremo fino in fondo. Vogliamo e dobbiamo ai… - pdnetwork : In #Sicilia la partita è aperta. Per @you_trend @CaterinaChinnic può vincere nonostante il voltafaccia 5 Stelle. S… - paolocord : @nic_evanga Poi i tifosi hanno l'ossessione dell'estetica. Il livello del nostro campionato non è quello di una vol… - Simo_Ventura : La Partita del Cuore stasera su Rai2· Ecco le formazioni -