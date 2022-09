'La Partita del Cuore', questa sera alle 21.15 su Rai 2 la 31edizione: ecco gli ospiti (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Partita del Cuore torna questa sera alle 21.15, su Rai 2, in diretta dall' U - Power Stadium di Monza. Di fronte la Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, con in campo Enrico Ruggeri, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ladeltorna21.15, su Rai 2, in diretta dall' U - Power Stadium di Monza. Di fronte la Nazionale Cantanti,nata da Sandro Giacobbe, con in campo Enrico Ruggeri, ...

pdnetwork : In #Sicilia la partita è aperta. Per @you_trend @CaterinaChinnic può vincere nonostante il voltafaccia 5 Stelle. S… - AntoVitiello : ?? Partita rognosa a #Salisburgo, ritmi alti, ma il punto del #Milan non è da buttare. #Saelemaekers e #Leao i migli… - pdnetwork : Dobbiamo mettercela tutta: nessuna partita è già persa e noi ce la giocheremo fino in fondo. Vogliamo e dobbiamo ai… - savlisf1 : RT @Barza151: @juventusfc Grande Fabio! ???? Invece deluso da tanti tifosi: siamo oramai talmente assuefatti e abituati alla mediocrità del g… - lpatelmoyahoo : RT @UdcIta: ???? ?? Il senatore e presidente nazionale Udc @AntonioDePoli al #Tg5: La partita del caro energia si gioca in Europa. Oggi chiedi… -