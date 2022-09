La Partita del Cuore edizione 31: tutti i vip presenti (Di mercoledì 7 settembre 2022) In programma oggi alle ore 21.15, all’U-Power Stadium di Monza Scende in campo, oggi, 7 settembre la solidarietà con la Partita del Cuore, giunta alla sua 31esima edizione. L’evento, è previsto alle ore 21.15, all’U-Power Stadium di Monza. In campo la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 2, in collaborazione con Rai Sport e Rai per la Sostenibilità, con la telecronaca di Alberto Rimedio, la voce della Nazionale italiana, e il commento tecnico di Daniele Adani. A condurre la serata, Simona Ventura, volto di punta di Rai 2, capace di coniugare nel migliore dei modi i momenti di sport e spettacolo. A bordocampo, Gianni Bugno e Antonio Cabrini. Parata di stelle importanti, solo per fare alcuni nomi: Pecco Bagnaia, reduce da quattro vittorie consecutive nella MotoGP, primo pilota Ducati a ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) In programma oggi alle ore 21.15, all’U-Power Stadium di Monza Scende in campo, oggi, 7 settembre la solidarietà con ladel, giunta alla sua 31esima. L’evento, è previsto alle ore 21.15, all’U-Power Stadium di Monza. In campo la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 2, in collaborazione con Rai Sport e Rai per la Sostenibilità, con la telecronaca di Alberto Rimedio, la voce della Nazionale italiana, e il commento tecnico di Daniele Adani. A condurre la serata, Simona Ventura, volto di punta di Rai 2, capace di coniugare nel migliore dei modi i momenti di sport e spettacolo. A bordocampo, Gianni Bugno e Antonio Cabrini. Parata di stelle importanti, solo per fare alcuni nomi: Pecco Bagnaia, reduce da quattro vittorie consecutive nella MotoGP, primo pilota Ducati a ...

