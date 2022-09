La musica in classe prima della scuola Primaria: scarica un esempio di progettazione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non solo discipline, naturalmente, ma anche educazioni, in questo percorso all’interno delle progettazioni di ogni ordine e grado che ci accompagneranno in questo percorso di approfondimento e di confronto. La progettazione dell’educazione della musica, in una classe prima primaria, avviene lungo la dorsale delle “Competenze specifiche di musica” e, nello specifico, per il Ciclo di Base, primo segmento (classi prime-quinte), a partire dalla competenza chiave europea che così recita nello specifico: Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non solo discipline, naturalmente, ma anche educazioni, in questo percorso all’interno delle progettazioni di ogni ordine e grado che ci accompagneranno in questo percorso di approfondimento e di confronto. Ladell’educazione, in unaria, avviene lungo la dorsale delle “Competenze specifiche di” e, nello specifico, per il Ciclo di Base, primo segmento (classi prime-quinte), a partire dalla competenza chiave europea che così recita nello specifico: Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. ...

