La mia bella famiglia italiana: tutto quello che c'è da sapere sul film

La mia bella famiglia italiana: trama, cast e streaming del film Stasera, mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda La mia bella famiglia italiana, film tv italiano prodotto da Rai Fiction, ZDF, Rowboat film e Beta film con il sostegno della Apulia film Commission. È stato trasmesso in Italia in prima serata il 17 febbraio 2014 su Rai 1. Stasera la replica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. 

Trama 

L'ingegnere Paolo Sanseviero vive in Germania da vent'anni con la moglie tedesca Martina, ma stanno attraversando un periodo di crisi. Una sera riceve la telefonata del fratello Totò, che lo prega di tornare in Puglia perché la madre Angelina sta morendo. Paolo aveva ...

