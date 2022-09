La memoria social e la propaganda politica: il caso Bellanova e il gasdotto Tap a San Foca (Di mercoledì 7 settembre 2022) Prima le dichiarazioni del passato, poi la memoria della rete (che all’epoca attinse da quelle parole) che da spazio a quella degli utenti sui social. Nell’era in cui tutto ciò che viene detto viene ripreso dalle varie piattaforme, i politici dovrebbero essere più attenti a etichettare come «deliri» alcune prese di posizione. Perché poi, andando a scavare, ecco che si palesano pessime figure. Come nel caso dell’ex Ministra all’Agricoltura Teresa Bellanova. Oggi esalta il gasdotto Tap a San Foca, a Marina di Melendugno (in Puglia), ma durante la campagna elettorale per le Politiche del 2013 sosteneva che questo progetto dovesse essere completato altrove per salvaguardare paesaggio ed ecosistema. LEGGI ANCHE > La vera storia del cartello di Starbucks che «non accetterà più pagamenti ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Prima le dichiarazioni del passato, poi ladella rete (che all’epoca attinse da quelle parole) che da spazio a quella degli utenti sui. Nell’era in cui tutto ciò che viene detto viene ripreso dalle varie piattaforme, i politici dovrebbero essere più attenti a etichettare come «deliri» alcune prese di posizione. Perché poi, andando a scavare, ecco che si palesano pessime figure. Come neldell’ex Ministra all’Agricoltura Teresa. Oggi esalta ilTap a San, a Marina di Melendugno (in Puglia), ma durante la campagna elettorale per le Politiche del 2013 sosteneva che questo progetto dovesse essere completato altrove per salvaguardare paesaggio ed ecosistema. LEGGI ANCHE > La vera storia del cartello di Starbucks che «non accetterà più pagamenti ...

CinziaGiachetti : @sole24ore ogni giorno quelli del PD imparano a memoria una frase e la scrivono sui social. Sono alla disperazione… - orsatti63 : Ecco, ricordate, ché la memoria non è uno scherzo e la realtà non è quella dei social, la battuta per darsi un tono… - sonomanuu : segreti impressi nella nostra memoria e non sui social?? - Raffaelissima : ???? Scarlett rispetto a noi che facciamo caciara parla quando deve parlare perché onestamente voi 1 non avete memor… - PagliariCarlo : Vuoto di memoria Quando l'Inter twitter imputava a Conte di far giocare Gagliardini invece di Eriksen, chi veniva a… -