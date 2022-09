La manifestazione di Praga ci mostra il nostro futuro possibile (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le settantamila persone che sabato hanno sfilato a Praga per protestare contro i rincari delle bollette, ma anche contro la Nato, l’Unione europea e l’Organizzazione mondiale della Sanità, sono parte di un sommovimento che ci riguarda molto da vicino. Le assonanze tra Repubblica Ceca e Repubblica italiana non stanno solo negli slogan gridati in piazza San Venceslao, come l’inequivocabile «prima i cechi». C’è un’analogia strutturale, a partire dalla singolare ma non inedita commistione di partiti comunisti e movimenti di estrema destra, slogan ultranazionalisti e cospirazionismi no vax: un fascio rossobruno che tiene insieme l’antiamericanismo e il filoputinismo “di sinistra” con l’ostilità ai profughi (specialmente ucraini) tipica della destra, la paura della guerra con l’angoscia per una condizione economica improvvisamente destabilizzata dall’impennata dei costi ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le settantamila persone che sabato hanno sfilato aper protestare contro i rincari delle bollette, ma anche contro la Nato, l’Unione europea e l’Organizzazione mondiale della Sanità, sono parte di un sommovimento che ci riguarda molto da vicino. Le assonanze tra Repubblica Ceca e Repubblica italiana non stanno solo negli slogan gridati in piazza San Venceslao, come l’inequivocabile «prima i cechi». C’è un’analogia strutturale, a partire dalla singolare ma non inedita commistione di partiti comunisti e movimenti di estrema destra, slogan ultranazionalisti e cospirazionismi no vax: un fascio rossobruno che tiene insieme l’antiamericanismo e il filoputinismo “di sinistra” con l’ostilità ai profughi (specialmente ucraini) tipica della destra, la paura della guerra con l’angoscia per una condizione economica improvvisamente destabilizzata dall’impennata dei costi ...

