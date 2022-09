La lezione di Bassolino a Letta | «Basta dire che la Meloni è fascista È una leader popolare»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Un tempo, quando impazzava il dibattito sul disarmo unilaterale che esponeva l’Occidente ai missili sovietici, si sentiva«meglio rossi che morti». Ora che invece la politica si stinge in tante smorte nuance, ad assalirci è la nostalgia per le tinte forti. Questa, almeno, è la sensazione che si ottiene a leggere l’intervista al Foglio di Antonio, icona della sinistra ingraiana e sudista, già sindaco di Napoli e governatore della Campania nonché ex-ministro del Lavoro. Tra lui ed Enricola differenza si afferra al volo:non deve dimostrare nulla, non l’appartenenza alla sinistra né di professare l’antifascismo.: «È una donna che si è fatta da sola» Il suo è un “rosso antico“, non un pallido rosé che necessita di appelli sgangherati in difesa della Costituzione o ...