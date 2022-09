La inondano di tweet e messaggi ma non è la vera Liz Truss Ci ‘casca’ anche la premier svedese | il grande equivoco su Twitter

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Non è il primo e non sarà l’ultimonella storia dei social ma sarà ricordato a lungo quanto accaduto nelle scorse ore su. Una piccola disattenzione che, in pochi minuti, ha fatto balzare agli onori della cronaca l’account di una perfetta sconosciuta. Questo l’antefatto: Lizviene annunciata come sostituta di Boris Johnson a Downing Street 10. In migliaia, quindi, iniziano a scriverle sul social network complimentandosi con lei per l’incarico di nuovabritannico. Ed ecco che scatta il misunderstanding. Il popolo diinizia a “cinguettare” con un profilo (@liz) che non è l’account dell’ex ministra degli Affari Esteri britannico. L’account ufficiale della nuova leader del partito conservatore è “@liz”, con nome e cognome ...