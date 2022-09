“La guerra in Afghanistan? Non è mai finita, da un anno siamo all’età della pietra”: parla un reporter afgano (Foto) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set — A poco meno di un anno di distanza abbiamo avuto modo di contattare nuovamente Mujeebullah Dastyar, reporter afghano che già ci aveva illustrato, in una splendida intervista, la condizione del suo Paese con importanti parole e splendide immagini scattate da lui stesso. E’ ormai passato più di un anno dal ritiro americano e il mondo e la storia, continuando il loro ineluttabile corso, hanno portato l’attenzione del cosiddetto Occidente altrove, nello specifico nel cuore dell’Europa, in un conflitto che, con tutta probabilità, porterà con sé conseguenze deleterie per tutto il Vecchio Continente. Ma in Afghanistan, come sostiene lo stesso Dastyar, “la guerra non è mai finita” e dopo due decadi di occupazione militare occidentale, il Paese, ora al centro di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set — A poco meno di undi distanza abbiamo avuto modo di contattare nuovamente Mujeebullah Dastyar,afghano che già ci aveva illustrato, in una splendida intervista, la condizione del suo Paese con importanti parole e splendide immagini scattate da lui stesso. E’ ormai passato più di undal ritiro americano e il mondo e la storia, continuando il loro ineluttabile corso, hportato l’attenzione del cosiddetto Occidente altrove, nello specifico nel cuore dell’Europa, in un conflitto che, con tutta probabilità, porterà con sé conseguenze deleterie per tutto il Vecchio Continente. Ma in, come sostiene lo stesso Dastyar, “lanon è mai” e dopo due decadi di occupazione militare occidentale, il Paese, ora al centro di ...

